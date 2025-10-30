ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Puma auf 'Underweight' - Ziel 16 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen und einem Strategie-Update mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Wendy Liu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Management unter dem neuen Chef habe noch einiges zu tun, um eine Trendwende zu erreichen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:26
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|11:41
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|PUMA SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.2025
|PUMA SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:26
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|11:41
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:06
|PUMA SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.2025
|PUMA SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
