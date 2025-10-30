DAX24.127 ±0,0%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -4,2%Nas23.736 -0,9%Bitcoin93.266 -1,7%Euro1,1582 -0,2%Öl64,36 -0,8%Gold4.011 +1,7%
Pivotal-Point Nachverfolgung General Motors (GM): Auto-Gigant hebt Gewinnprognose auf 9,75 bis 10,50 USD an – Aktie legt 15 % zu!
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Puma auf 'Underweight' - Ziel 16 Euro

30.10.25 14:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
19,20 EUR -1,37 EUR -6,66%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen und einem Strategie-Update mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Wendy Liu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Management unter dem neuen Chef habe noch einiges zu tun, um eine Trendwende zu erreichen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

