PUMA Aktie

18,60 EUR -0,25 EUR -1,33 %
STU
Marktkap. 2,73 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PUMA SE Buy

09:21 Uhr
PUMA SE Buy
PUMA SE
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der von dem Sportartikelhersteller im Zuge der Quartalszahlen präsentierte neue Strategieplan erscheine vernünftig und basiere auf einer klaren Analyse vergangener Fehler, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Nun komme es auf die Umsetzung des Plans an. Einstweilen stütze die niedrige Bewertung die Aktien, und das Verhältnis von Risiko zu Rendite sei attraktiv./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Buy

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,79 €		 Abst. Kursziel*:
112,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
115,05%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

09:21 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.25 PUMA Neutral UBS AG
30.10.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net PUMA SE-Investmentbeispiel MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Vormittag an
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX fällt schlussendlich
Dow Jones PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen
finanzen.net XETRA-Handel MDAX verbucht am Nachmittag Verluste
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Vossloh, Befesa, PUMA und ING Groep.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Puma auf 'Underweight' - Ziel 16 Euro
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX gibt am Mittag nach
Business Times Puma to cut 900 jobs globally by 2026, initiates business U-turn after sales declines
Financial Times Puma to cut 900 jobs as new chief tries to close gap with Nike and Adidas
EQS Group EQS-News: PUMA enters reset phase in Q3 and outlines strategic priorities
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA reorganizes Brand Marketing and appoints Maria Valdes as Chief Brand Officer
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Ronald Reijmers as Vice President Global Retail
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
