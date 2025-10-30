PUMA Aktie
Marktkap. 2,73 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der von dem Sportartikelhersteller im Zuge der Quartalszahlen präsentierte neue Strategieplan erscheine vernünftig und basiere auf einer klaren Analyse vergangener Fehler, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Nun komme es auf die Umsetzung des Plans an. Einstweilen stütze die niedrige Bewertung die Aktien, und das Verhältnis von Risiko zu Rendite sei attraktiv./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: PUMA Buy
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,79 €
|Abst. Kursziel*:
112,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
115,05%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|09:21
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
