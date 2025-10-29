DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
WKN 696960
WKN 696960

ISIN DE0006969603
ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF
Symbol PMMAF

UBS AG

PUMA SE Neutral

12:26 Uhr
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 20,90 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Sportwarenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dagegen positiv überrascht, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Fokus der Anleger liege indes auf der neuen Unternehnenstrategie. Einige könnten den Ausbau des Direktgeschäfts auf Kosten des Großhandels hinterfragen. Das ab 2027 wieder angestrebte Wachstum preisten die Konsensschätzungen schon ein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
20,90 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,07 €		 Abst. Kursziel*:
4,14%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,80%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

