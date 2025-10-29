PUMA Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Der Umsatz und die Bruttomarge hätten die Erwartungen jeweils etwas unterschritten. Bei dem Sportartikelkonzern kämen die laufenden Umstrukturierungen in eine entscheidende Phase. Auf diesem Weg mangele es aber noch an strategischen Details./rob/tih/ag
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
20,12 €
|Abst. Kursziel*:
-0,60%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
20,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,15%
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
|Ø Kursziel:
24,21 €
Analysen zu PUMA SE
|12:26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:41
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
