NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Der Umsatz und die Bruttomarge hätten die Erwartungen jeweils etwas unterschritten. Bei dem Sportartikelkonzern kämen die laufenden Umstrukturierungen in eine entscheidende Phase. Auf diesem Weg mangele es aber noch an strategischen Details./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu PUMA SE

12:26 PUMA Neutral UBS AG
11:41 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:31 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
24.10.25 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

dpa-afx Nach Kurseinbruch adidas-Aktie stabilisiert sich: PUMA-Wende mit Fragezeichen adidas-Aktie stabilisiert sich: PUMA-Wende mit Fragezeichen
Dow Jones PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen
Dow Jones Puma will auch mit Hyrox weiter wachsen - derzeit keine Portfoliobereinigung
dpa-afx ROUNDUP/Puma versucht Neustart: Zu 'kommerziell' geworden - Aktie im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
dpa-afx Puma setzt Umbauprogramm auf und streicht Stellen
EQS Group EQS-News: PUMA leitet im dritten Quartal die Reset-Phase ein und stellt strategische Prioritäten vor
finanzen.net Ausblick: PUMA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone
Business Times Puma to cut 900 jobs globally by 2026, initiates business U-turn after sales declines
Financial Times Puma cuts 900 jobs as new chief tries to close gap with Nike and Adidas
EQS Group EQS-News: PUMA enters reset phase in Q3 and outlines strategic priorities
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA reorganizes Brand Marketing and appoints Maria Valdes as Chief Brand Officer
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Ronald Reijmers as Vice President Global Retail
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
