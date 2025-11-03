DAX24.232 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
Aktie im Fokus

PUMA SE Aktie News: PUMA SE wird am Montagmittag ausgebremst

03.11.25 12:05 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE wird am Montagmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 18,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
18,26 EUR -0,65 EUR -3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,0 Prozent auf 18,24 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,03 EUR aus. Bei 18,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 369.916 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 162,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2025 (17,05 EUR). Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 6,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,049 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,60 EUR.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,96 Mrd. EUR, gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,63 Prozent präsentiert.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,368 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet

PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

