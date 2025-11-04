PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 17,72 EUR.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 17,72 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,79 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 887.504 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 63,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,05 EUR am 18.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 3,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,049 EUR. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,60 EUR.

Am 30.10.2025 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,96 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Am 24.02.2027 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,388 EUR je PUMA SE-Aktie.

