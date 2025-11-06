DAX23.999 -0,2%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1518 +0,2%Öl64,29 +1,2%Gold4.013 +0,9%
Blick auf Aktienkurs

PUMA SE Aktie News: PUMA SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

06.11.25 09:22 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Zuletzt stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
16,85 EUR -0,15 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PUMA SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,95 EUR. Im Tageshoch stieg die PUMA SE-Aktie bis auf 16,98 EUR. Bei 16,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.627 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 47,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 182,77 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 16,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,052 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,60 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 30.10.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PUMA SE im vergangenen Quartal 1,96 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von PUMA SE.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,394 EUR je PUMA SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet

PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025PUMA SE BuyWarburg Research
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025PUMA SE HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen