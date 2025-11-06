PUMA SE Aktie News: PUMA SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Zuletzt stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,95 EUR.

Die PUMA SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,95 EUR. Im Tageshoch stieg die PUMA SE-Aktie bis auf 16,98 EUR. Bei 16,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.627 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 47,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 182,77 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 16,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,052 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,60 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 30.10.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PUMA SE im vergangenen Quartal 1,96 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von PUMA SE.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,394 EUR je PUMA SE-Aktie in den Büchern stehen.

