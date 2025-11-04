DAX23.810 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1493 -0,3%Öl64,09 -1,2%Gold3.996 -0,2%
04.11.25 12:04 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 17,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
17,59 EUR -0,09 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der PUMA SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 17,52 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,78 EUR aus. Der Kurs der PUMA SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,33 EUR nach. Mit einem Wert von 17,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 583.095 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Bei 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 173,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 2,68 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,610 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,049 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,60 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

PUMA SE gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat PUMA SE 1,96 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,12 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 26.02.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von PUMA SE.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,388 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet

PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025PUMA SE BuyWarburg Research
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025PUMA SE HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025PUMA SE NeutralUBS AG
30.10.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

