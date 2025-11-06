DAX24.005 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.097 -1,4%Euro1,1533 +0,3%Öl63,88 +0,5%Gold4.011 +0,8%
US-Zivilbeschäftigte bekommen auch im November ihr Geld

06.11.25 12:08 Uhr
MAINZ/KAISERSLAUTERN/BERLIN (dpa-AFX) - Die rund 6.300 Zivilbeschäftigten der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz bekommen auch im November ihr Gehalt. Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (beide SPD) hätten sich darauf verständigt, teilte das Innenministerium in Manz mit.

Bundesweit sind rund 11.000 Menschen betroffen, die meisten davon in Rheinland-Pfalz und Bayern, aber auch einige in Baden-Württemberg und Hessen. Das Geld für Oktober sei pünktlich ausgezahlt worden, hieß es im Innenministerium. Dabei ging es allein für Rheinland-Pfalz um rund 43 Millionen Euro. Es gehe dabei um Berufe wie Fahrer, Gärtner, Feuerwehrleute oder Schreiner, hatte Schweitzer gesagt.

Verdi: Die Beschäftigten haben in Deutschland Planungssicherheit

"Anders als in den Vereinigten Staaten haben unsere Beschäftigten nun Planungssicherheit und können ihre Mieten und Unterhaltskosten ohne Verzögerungen bezahlen", sagte die Gewerkschaftssekretärin von Verdi Pfalz, Susanne Schäfer.

"Das Nato Truppenstatut legt eindeutig fest, dass die Gehälter durch die Amerikaner zu zahlen sind und die Zurückhaltung einem Vertragsbruch gleichkommt", betonte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Die Tarif-Gehälter würden von der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) in Kaiserslautern bundesweit ausgezahlt./irs/DP/jha

DatumRatingAnalyst
14.08.2017Manz buyWarburg Research
12.05.2017Manz buyWarburg Research
11.05.2017Manz buyWarburg Research
16.01.2017Manz buyWarburg Research
05.09.2016Manz buyWarburg Research
