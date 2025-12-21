DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.185 -0,4%Euro1,1715 ±0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Amazon-Aktie: Deutschland-Chef gibt Einblicke in Liefertrends Amazon-Aktie: Deutschland-Chef gibt Einblicke in Liefertrends
Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt? Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tegut-Wildfond zurückgerufen

21.12.25 17:43 Uhr

VERSMOLD/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der ostwestfälische Suppenhersteller Menzi warnt wegen möglicher Krankheitserreger vor dem Verzehr eines Wildfonds, der in Tegut-Supermärkten verkauft wurde. Nach Angaben des Internetportals Lebensmittelwarnung.de handelt es sich um das Produkt "tegut Wildfond, 400 Milliliter" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9.9.2028 und der Chargennummer TW L-25-0663.

Wer­bung

Bei der Konservierung der betroffenen Produkte sei es zu einem Fehler im Produktionsprozess gekommen, wodurch sie vorzeitig verderben könnten, teilte das Portal mit. Die Ware wurde demnach in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen über Tegut-Filialen vertrieben.

Für weitere Kundeninformationen kann die Firma Menzi in Versmold kontaktiert werden, entweder per Telefon unter der Nummer +49 5423 2060 (Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder per E-Mail unter der Adresse./beg/DP/he