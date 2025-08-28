DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin95.603 -0,8%Euro1,1664 -0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.410 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Jack Dorsey bekräftigt: Bitcoin soll eine Alltagswährung sein - sonst wird er irrelevant Jack Dorsey bekräftigt: Bitcoin soll eine Alltagswährung sein - sonst wird er irrelevant
Stanley Druckenmiller: So sieht das Depot des Starinvestors im zweiten Quartal 2025 aus Stanley Druckenmiller: So sieht das Depot des Starinvestors im zweiten Quartal 2025 aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Elektronisches Bargeld

Jack Dorsey bekräftigt: Bitcoin soll eine Alltagswährung sein - sonst wird er irrelevant

29.08.25 03:13 Uhr
Das Ultimatum an die Kryptowährung: Was Jack Dorsey fordert, damit Bitcoin überlebt! | finanzen.net

Der Block-CEO sieht Bitcoin als Zahlungsmittel und nicht primär als Wertspeicher - und erklärt den grundlegenden Unterschied zu Ethereum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
69,17 EUR 0,88 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.499,5866 CHF -720,7547 CHF -0,80%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.602,6700 EUR -746,0441 EUR -0,77%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
82.610,8000 GBP -691,2893 GBP -0,83%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.395.534,1960 JPY -129.781,8186 JPY -0,79%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
111.510,5408 USD -1.039,9256 USD -0,92%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.566,2494 CHF -48,4317 CHF -1,34%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.809,4362 EUR -50,7784 EUR -1,32%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.291,7551 GBP -45,7461 GBP -1,37%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
653.305,4102 JPY -8.781,9528 JPY -1,33%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.443,3099 USD -66,0285 USD -1,46%
Charts|News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0,0003 ETH 0,0000 ETH 1,39%
Charts|News

Jack Dorsey hat seine Überzeugung bekräftigt, dass Bitcoin primär als tägliche Transaktionswährung genutzt werden sollte
• Er sieht die Stärke von Bitcoin in seiner Dezentralisierung und Sicherheit im Gegensatz zur Geschwindigkeit anderer Kryptowährungen wie Ethereum
• Dorsey argumentiert, dass Bitcoin irrelevant werden könnte, wenn es sich nicht zu einem Zahlungsmittel entwickelt

Jack Dorsey, Mitbegründer von Block, hat via X erneut seine feste Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass Bitcoin als tägliche Transaktionswährung dienen sollte. Er begründet diese Haltung mit der ursprünglichen Vision der Kryptowährung und einer philosophischen Abwägung zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit.

Bitcoin als elektronisches Bargeld

Jack Dorsey bekräftigte seine Überzeugung, dass Bitcoin in erster Linie als tägliche Transaktionswährung und nicht als Wertspeicher dienen sollte. Er drückte seine Zustimmung zu Robin Linus, dem Schöpfer von BitVM, aus, der argumentierte, dass Bitcoin ursprünglich als privates, Peer-to-Peer-Bargeldsystem konzipiert wurde. Linus zufolge sei der Gebrauch als "elektronisches Bargeld" die ursprüngliche "Cypherpunk-Vision" gewesen, während die "digitale Vermögenswert"-Erzählung von anderen eingeführt wurde. Linus erklärte dazu: "Bitcoins Zweck sind Zahlungen - der Wertspeicher ist nur ein nettes Nebenprodukt."

Dorsey selbst hat wiederholt seine starke Unterstützung für die Nutzung von Bitcoin als Alltagswährung bekundet. Er äußerte bereits in der Vergangenheit, dass Bitcoin scheitern würde, wenn es sich nicht zu einem Zahlungsmittel entwickelt. "Ich denke, wenn es [Bitcoin, Anm.d.Red] nicht zu Zahlungen übergeht und diesen alltäglichen Anwendungsfall findet, wird es zunehmend irrelevant. Und das ist für mich ein Scheitern", sagte er.

Es gibt auch Gegenargumente: Ein Nutzer auf X, RVing Orchardist, argumentierte, dass die Erzählung des Wertspeichers von Anfang an vorhanden war. Er verwies dabei auf die Nachricht, die im Genesis-Block von Bitcoin kodiert ist und die britische Bankenrettung im Jahr 2009 thematisiert.

BTC vs. Ether: Die Wahl zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit

In einem weiteren Kommentar stellte Dorsey die Wahl zwischen Bitcoin und Ethereum als eine Abwägung zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit dar, die über technologische Aspekte hinausgeht. Er beschrieb Ethereum als "sehr, sehr schnell in Bezug auf die Entwicklungsgeschwindigkeit" und hob seine Agilität hervor, die es zur bevorzugten Plattform für dezentrale Finanzen und andere Anwendungen gemacht hat.

Bitcoin hingegen verfolgt laut Dorsey einen radikal anderen Ansatz. Er beschrieb die Entwicklung als "langsamer", betonte jedoch, dass dies ein gewolltes Merkmal sei. Bitcoins Entwicklungsteam gehe "sehr bewusst mit dem um, was hineinkommt und was draußen bleibt", um Stabilität und Sicherheit über die schnelle Einführung von neuen Funktionen zu stellen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Block (ex Square) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Block (ex Square)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Block (ex Square)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: John Chiala/CNBC/NBCU/Photo Bank via Getty Images, vikpoint / Shutterstock.com

Nachrichten zu Block (ex Square)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Block (ex Square)

DatumRatingAnalyst
02.05.2019Square BuyNeedham & Company, LLC
27.02.2019Square BuyCanaccord Adams
19.12.2018Square BuyTigress Financial
08.11.2018Square BuyCanaccord Adams
08.11.2018Square BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
02.05.2019Square BuyNeedham & Company, LLC
27.02.2019Square BuyCanaccord Adams
19.12.2018Square BuyTigress Financial
08.11.2018Square BuyCanaccord Adams
08.11.2018Square BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
10.07.2018Square PerformOppenheimer & Co. Inc.
28.02.2018Square NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.08.2017Square NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.05.2017Square HoldCanaccord Adams
23.02.2017Square HoldCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
27.11.2017Square SellBTIG Research
16.05.2016Square UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Block (ex Square) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen