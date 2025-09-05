Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So haben Experten die Apple-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
21 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.
13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst hält die Apple-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 237,22 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,08 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 232,14 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|266,00 USD
|14,59
|08.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|255,00 USD
|9,85
|07.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-5,23
|07.08.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-5,23
|05.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|190,67 USD
|-17,86
|01.08.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-5,23
|01.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|255,00 USD
|9,85
|01.08.2025
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Alle: Alle Empfehlungen