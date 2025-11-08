DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.327 +0,0%Top 10 Crypto 14,30 +3,4%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.852 +1,2%Euro 1,1571 +0,1%Öl 64,15 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, BYD, Stabilus, im Fokus
Expeditors International - Steigende Luftfracht-Volumina schieben Ergebnis deutlich an!
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Apple Aktie

Apple Aktien-Sparplan
233,70 EUR +1,90 EUR +0,82 %
FSE
268,66 USD +0,12 USD +0,04 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,43 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

08:01 Uhr
Apple Overweight
Apple Inc.
233,70 EUR 1,90 EUR 0,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeiten für die aktuellen iPhone-Modelle seien zuletzt um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag. Dies entspreche etwa dem Rückgang in der vergleichbaren Woche vor einem Jahr. Insgesamt sei die durchschnittliche Wartezeit aber noch deutlich höher, was vor allem der Nachfrage nach dem Basismodell zu verdanken sei./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 15:26 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 268,47		 Abst. Kursziel*:
13,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 268,66		 Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

