Apple Aktie
Marktkap. 3,43 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeiten für die aktuellen iPhone-Modelle seien zuletzt um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag. Dies entspreche etwa dem Rückgang in der vergleichbaren Woche vor einem Jahr. Insgesamt sei die durchschnittliche Wartezeit aber noch deutlich höher, was vor allem der Nachfrage nach dem Basismodell zu verdanken sei./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 15:26 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 268,47
|Abst. Kursziel*:
13,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 268,66
|Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 288,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
