Expertenrating

Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: 'Sell'-Einstufung von Metzler

08.09.25 09:41 Uhr
Deutsche Bank-Aktie dennoch in Grün: Metzler empfiehlt Verkauf | finanzen.net

Eine neue Verkaufsempfehlung der Metzler Bank könnte die Aktien der Deutsche Bank am Montag in ihrer jüngsten Konsolidierung festhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,22 EUR 0,18 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf Tradegate lagen die Papiere im vorbörslichen Handel auf Tradegate mit 29,95 Euro kaum verändert zum Xetra-Schlusskurs am Freitag. Damit dürfte sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Woche um die 30-Euro-Marke fortsetzen.

Angesichts der Kursgewinne in den vergangenen 24 Monaten und in Erwartung eines voraussichtlich nicht deutlich zunehmenden Gewinnwachstums 2026 senkte Analyst Jochen Schmitt von der Metzler Bank den Daumen für Deutsche Bank.

Die Bewertung der Papiere sei anspruchsvoll, zumal die Renditen auf das eingesetzte Kapital die entsprechenden Kapitalkosten nicht mehr decken dürften. Nach zuvor "Hold" riet der Experte nun zu "Sell".

Im XETRA-Handel gewinnt die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 1,24 Prozent auf 30,24 Euro.

/bek/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

