Analysten-Einschätzungen

Im vergangenen Monat haben Experten die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Siemens Energy-Aktie, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 71,64 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 19,08 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Energy-Aktie von 90,72 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 37,00 EUR -59,22 22.08.2025 JP Morgan Chase & Co. - - 20.08.2025 Deutsche Bank AG 110,00 EUR 21,25 07.08.2025 Goldman Sachs Group Inc. 110,00 EUR 21,25 07.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 91,50 EUR 0,86 06.08.2025 Bernstein Research 37,00 EUR -59,22 06.08.2025 UBS AG 38,00 EUR -58,11 06.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 78,00 EUR -14,02 06.08.2025

Redaktion finanzen.net