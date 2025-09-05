DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.547 +0,1%Euro1,1715 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Analysten-Einschätzungen

Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im August mehrheitlich zum Verkauf

06.09.25 08:27 Uhr
Siemens Energy-Aktie: Expertenmeinungen und Verkaufsempfehlungen im August | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben Experten die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
87,50 EUR -1,92 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Siemens Energy-Aktie, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 71,64 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 19,08 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Energy-Aktie von 90,72 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research37,00 EUR-59,2222.08.2025
JP Morgan Chase & Co.--20.08.2025
Deutsche Bank AG110,00 EUR21,2507.08.2025
Goldman Sachs Group Inc.110,00 EUR21,2507.08.2025
JP Morgan Chase & Co.91,50 EUR0,8606.08.2025
Bernstein Research37,00 EUR-59,2206.08.2025
UBS AG38,00 EUR-58,1106.08.2025
JP Morgan Chase & Co.78,00 EUR-14,0206.08.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK

