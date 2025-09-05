Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im August mehrheitlich zum Verkauf
Im vergangenen Monat haben Experten die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Siemens Energy-Aktie, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 71,64 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 19,08 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Energy-Aktie von 90,72 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|-59,22
|22.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|20.08.2025
|Deutsche Bank AG
|110,00 EUR
|21,25
|07.08.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|110,00 EUR
|21,25
|07.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|91,50 EUR
|0,86
|06.08.2025
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|-59,22
|06.08.2025
|UBS AG
|38,00 EUR
|-58,11
|06.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|78,00 EUR
|-14,02
|06.08.2025
