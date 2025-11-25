DAX23.215 -0,1%Est505.527 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,85 -0,8%Gold4.126 -0,3%
25.11.25 09:24 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag in Grün

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 107,20 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 107,20 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.017 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 118,15 EUR markierte der Titel am 20.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,21 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 156,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,44 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,22 EUR an.

Am 14.11.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 11.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.02.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,56 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen