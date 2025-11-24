Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag fester

Siemens Energy im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 105,35 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 105,35 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 106,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 104,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.056.933 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 118,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 12,15 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 60,31 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,43 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,22 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2026 wird am 11.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 10.02.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 3,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

