Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 105,35 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 105,35 EUR. Bei 103,90 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 320.229 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 12,15 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 60,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,44 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,22 EUR aus.

Am 14.11.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,43 Mrd. EUR – ein Plus von 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.02.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2026 3,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

