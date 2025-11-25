DAX23.242 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.132 -0,1%
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Rot

25.11.25 12:05 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 105,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
105,60 EUR -1,05 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 105,35 EUR. Bei 103,90 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 320.229 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 12,15 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 60,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,44 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,22 EUR aus.

Am 14.11.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,43 Mrd. EUR – ein Plus von 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.02.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2026 3,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie im Visier: Rückkauf-Flut trifft Überbewertungs-Warnung - Chance oder Stolperstein?

Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy

Barclays warnt vor Überhitzung der Siemens Energy-Aktie - RBC optimistischer

Bildquellen: Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
21.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen