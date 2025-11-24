DAX23.210 +0,5%Est505.519 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1541 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag stärker

24.11.25 12:06 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag stärker

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 4,5 Prozent.

Siemens Energy AG
104,90 EUR 1,45 EUR 1,40%
Das Papier von Siemens Energy legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 105,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 106,90 EUR. Bei 104,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 677.407 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 118,15 EUR markierte der Titel am 20.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei einem Wert von 41,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 60,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 101,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 14.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 10,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 9,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

