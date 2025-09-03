DAX23.737 +0,6%ESt505.345 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl66,70 +1,6%Gold3.616 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Mercedes-Benz-Aktie fester: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant Mercedes-Benz-Aktie fester: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Bund-Förderung

Fraport-Aktie freundlich: Neue Brücke für Radfahrer und Fußgänger geplant

08.09.25 11:37 Uhr
Fraport-Aktie gewinnt: Neue Brücke für Flughafen-Anbindung | finanzen.net

Makler würden von einer zentralen und verkehrsgünstigen Lage sprechen, wenn es um den Frankfurter Flughafen und das benachbarte Geschäftsviertel Gateway Gardens geht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
71,75 EUR 0,15 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ICE- und Regionalbahnhof, zwei stark befahrene Autobahnen, Bus-Terminal sowie Bundes-, Landes und Kommunalstraßen: Deutschlands größter Flughafen ist auf vielfältige Weise an das Verkehrsnetz angebunden. Schwer haben es allerdings Radfahrer und Fußgänger, in dem Gewirr von Rampen, Tunneln und Abfahrten einen sicheren Weg zu finden.

Wer­bung

Bund fördert zu 75 Prozent

Für rund fünf Millionen Euro baut nun die Betreibergesellschaft Fraport eine Brücke, die eine direkte Verbindung zu Fuß oder per Rad zwischen den Passagierterminals und dem Geschäftsviertel Gateway Gardens schaffen soll. Der Weg führt über eine 76 Meter lange Brücke mit wellenförmigen Außenelementen und soll den Nutzern die Passage von acht Ampeln ersparen. Der Bund fördert das Brücken-Projekt zu 75 Prozent, wie Fraport mitteilt.

Zu der Verbindung in das Geschäftsviertel gehört zudem die Sanierung eines Tunnels unter der Autobahn A3, die zu Beginn des Jahres 2027 abgeschlossen sein soll. Der Frankfurter Flughafen wird jährlich von mehr als 60 Millionen Passagieren frequentiert. Außerdem arbeiten rund 80.000 Menschen dort. Gerade in der wärmeren Jahreszeit kommen laut Fraport viele mit dem Rad zur Arbeit.

Im XETRA-Handel steigt die Fraport-Aktie zetiweise um 0,56 Prozent auf 72 Euro.

/ceb/DP/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Fraport KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Fraport HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen