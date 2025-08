Prognose steht

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im zweiten Quartal trotz geringerer Einnahmen sein operatives Ergebnis stärker als erwartet gesteigert.

Der Konzern sieht sich auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen und bestätigte die Prognose.

"In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir Wachstum an allen Standorten", sagte Konzernchef Stefan Schulte laut der Mitteilung. Die Dynamik werde an den internationalen Konzernflughäfen aber stärker sein als in Frankfurt, so Schulte, der erneut die hohen regulatorischen Standortkosten in Deutschland monierte. "Im Gegensatz zu Frankfurt wird unser Auslandsgeschäft vor allem von den jüngst erfolgreich in Betrieb genommenen Flughafenerweiterungen in Lima und Antalya profitieren", sagte er.

Im Zeitraum April bis Juni lag der Umsatz mit 1,12 Milliarden Euro um 2,4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg dagegen um 8,2 Prozent auf 383,7 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 125,0 Millionen Euro nach 148,1 Millionen im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente Fraport mit 1,20 Euro 25 Cent weniger.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatzplus um 1 Prozent auf 1,163 Millionen Euro gerechnet, das EBITDA sahen sie bei 377 Millionen, beim Konzerngewinn nach Steuern erwarteten sie einen Anstieg auf 154 Millionen Euro.

Am Flughafen Frankfurt erwartet Fraport 2025 weiterhin ein Passagieraufkommen von bis zu 64 Millionen Passagieren, nach 61,6 Millionen im Vorjahr. Für das Konzern-EBITDA wird ein moderater Anstieg prognostiziert und ein Konzernergebnis in einer Spanne erwartet, die von einer stabilen bis leicht sinkenden Entwicklung reicht.

Fraport-Aktien steigen auf Hoch seit fast vier Jahren

Die Quartalsbilanz von Fraport kommt am Dienstag am Aktienmarkt gut an. Die Anteilsscheine des Flughafenbetreibers steigen zeitweise als zweitgrößter Gewinner im MDAX um 4,95 Prozent auf 67,85 Euro. Im bisherigen Tageshoch erreichten sie mit 69,50 Euro den höchsten Stand seit November 2021.

Analyst Graham Hunt vom Investmenthaus Jefferies lobte den Barmittelfluss aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) und die Nettoverschuldung. Beide Kennziffern seien besser ausgefallen als erwartet. Sie hätten zum einen von geringeren Kapitalaufwendungen für den Flughafen Lima und zum anderen von Währungseffekten profitiert. Auf diese beiden Aspekte werde man am Markt wohl vor allem schauen, prognostizierte der Experte.

