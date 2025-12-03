DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +4,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.909 +1,7%Euro1,1642 +0,1%Öl62,66 +0,4%Gold4.207 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Fraport auf 'Overweight' und Ziel auf 83 Euro

03.12.25 08:49 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Bei den Frankfurtern setzt Analystin Elodie Rall für das Jahr 2026 und auch die Folgejahre auf eine positive Barmittelentwicklung. Fraport ist in ihrem Ausblick vom Dienstagabend Favorit unter Europas Flughafenaktien./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 20:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

