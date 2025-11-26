Gute Stimmung in Wien: Am Mittwochmittag Gewinne im ATX Prime
Der ATX Prime entwickelt sich aktuell positiv.
Werte in diesem Artikel
Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent aufwärts auf 2.467,78 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 2.459,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2.459,32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2.454,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.474,06 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.331,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2.350,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.752,35 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 35,15 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2.474,06 Punkte. Bei 1.745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,02 Prozent auf 29,95 EUR), Flughafen Wien (+ 4,55 Prozent auf 55,20 EUR), Frequentis (+ 2,89 Prozent auf 64,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,65 Prozent auf 80,30 EUR) und Palfinger (+ 1,59 Prozent auf 32,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-3,91 Prozent auf 5,90 EUR), FACC (-2,95 Prozent auf 9,86 EUR), Rosenbauer (-1,97 Prozent auf 44,90 EUR), UBM Development (-1,76 Prozent auf 22,30 EUR) und Wienerberger (-1,38 Prozent auf 30,04 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 209.292 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AT S (AT&S)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT S (AT&S)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AT S (AT&S) News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu OMV AG
Analysen zu OMV AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|09.05.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|27.04.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|25.04.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|09.03.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|08.11.2012
|OMV hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|06.11.2012
|OMV neutral
|J.P. Morgan Cazenove
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|18.10.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|04.06.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
|12.03.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen