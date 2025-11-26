Gute Stimmung in Wien: Am Mittwochmittag Gewinne im ATX Prime

Kursentwicklung im Fokus

Der ATX Prime entwickelt sich aktuell positiv.

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent aufwärts auf 2.467,78 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 2.459,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2.459,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2.454,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.474,06 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.331,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2.350,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.752,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 35,15 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2.474,06 Punkte. Bei 1.745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,02 Prozent auf 29,95 EUR), Flughafen Wien (+ 4,55 Prozent auf 55,20 EUR), Frequentis (+ 2,89 Prozent auf 64,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,65 Prozent auf 80,30 EUR) und Palfinger (+ 1,59 Prozent auf 32,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-3,91 Prozent auf 5,90 EUR), FACC (-2,95 Prozent auf 9,86 EUR), Rosenbauer (-1,97 Prozent auf 44,90 EUR), UBM Development (-1,76 Prozent auf 22,30 EUR) und Wienerberger (-1,38 Prozent auf 30,04 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 209.292 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

