Heute im Fokus
DAX fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Gold im Fokus
Gute Stimmung in Wien: Am Mittwochmittag Gewinne im ATX Prime

26.11.25 12:25 Uhr
Der ATX Prime entwickelt sich aktuell positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
29,95 EUR 2,15 EUR 7,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
91,50 EUR 1,75 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
26,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
9,98 EUR -0,06 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flughafen Wien AG
53,80 EUR 0,80 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Frequentis
61,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kapsch TrafficCom AG
5,98 EUR -0,18 EUR -2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
18,75 EUR 0,05 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mayr-Melnhof Karton AG
78,80 EUR 0,30 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
48,50 EUR 0,30 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
31,05 EUR 1,45 EUR 4,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rosenbauer
44,90 EUR -0,50 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBM Development AG
22,50 EUR -0,30 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
36,44 EUR 0,30 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
30,24 EUR -0,24 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.469,4 PKT 10,1 PKT 0,41%
Charts|News|Analysen

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent aufwärts auf 2.467,78 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 2.459,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2.459,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2.454,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.474,06 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.331,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2.350,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.752,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 35,15 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2.474,06 Punkte. Bei 1.745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,02 Prozent auf 29,95 EUR), Flughafen Wien (+ 4,55 Prozent auf 55,20 EUR), Frequentis (+ 2,89 Prozent auf 64,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,65 Prozent auf 80,30 EUR) und Palfinger (+ 1,59 Prozent auf 32,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-3,91 Prozent auf 5,90 EUR), FACC (-2,95 Prozent auf 9,86 EUR), Rosenbauer (-1,97 Prozent auf 44,90 EUR), UBM Development (-1,76 Prozent auf 22,30 EUR) und Wienerberger (-1,38 Prozent auf 30,04 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 209.292 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Wer­bung

