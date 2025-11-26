Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsstart im Aufwind

ATX Prime-Marktbericht

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Am Mittwoch springt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,34 Prozent auf 2.467,69 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 2.459,44 Zählern und damit 0,005 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.459,32 Punkte).

Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 2.473,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.459,44 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 3,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2.331,75 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 26.08.2025, einen Stand von 2.350,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der ATX Prime bei 1.752,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 35,15 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2.473,39 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.745,07 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Flughafen Wien (+ 3,41 Prozent auf 54,60 EUR), Frequentis (+ 1,93 Prozent auf 63,40 EUR), PORR (+ 1,49 Prozent auf 30,65 EUR), STRABAG SE (+ 1,32 Prozent auf 77,00 EUR) und Palfinger (+ 1,11 Prozent auf 31,85 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-3,25 Prozent auf 19,35 EUR), Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR), Warimpex (-1,80 Prozent auf 0,49 EUR), Wienerberger (-0,85 Prozent auf 30,20 EUR) und AMAG (-0,82 Prozent auf 24,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 110.529 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net