Aktien Asien: Gewinne in Japan - Chinesische Börsen schwächeln

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch zumeist zugelegt. Die chinesischen Börsen scherten allerdings mit Verlusten aus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,14 Prozent auf 49.864,68 Punkte und knüpfte damit an die Stärke der vergangenen Monate an. Dabei habe der Markt von Gewinnen der Technologie- und Immobilienwerte profitiert, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Von der Stärke des Technologiesektors zehrten zudem die Märkte Südkoreas und Taiwans.

Nur leichte Gewinne verzeichneten unterdessen australische Aktien. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) legte um 0,18 Prozent auf 8.595,18 Punkte zu. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf das im dritten Quartal weniger stark als erwartet gestiegene Bruttoinlandsprodukt. Trotzdem hätten die Zahlen Zinserhöhungsbefürchtungen gefördert, da Details wie die robuste heimische Nachfrage von der Stärke der australischen Wirtschaft zeugten.

Dagegen schwächelten chinesische Aktien. Die Experten der Deutschen Bank begründeten dies mit einem nicht-staatlichen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten gefallen sei. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,24 Prozent auf 25.770,43 Punkte, der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor 0,51 Prozent auf 4.531,05 Punkte./mf/jha/