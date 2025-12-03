DAX23.812 +0,4%Est505.720 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1647 +0,2%Öl63,12 +1,2%Gold4.201 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Märkte in Fernost schließen uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Advantest, SoftBank, Bayer, VW im Fokus
Top News
Coca-Cola-Aktie reagiert kaum: Standortbedingungen in Deutschland bemängelt Coca-Cola-Aktie reagiert kaum: Standortbedingungen in Deutschland bemängelt
Tesla-Aktie: Neuer Schub durch Genehmigung für Ride-Hailing-Dienst in Arizona? Tesla-Aktie: Neuer Schub durch Genehmigung für Ride-Hailing-Dienst in Arizona?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Gewinne in Japan - Chinesische Börsen schwächeln

03.12.25 09:09 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch zumeist zugelegt. Die chinesischen Börsen scherten allerdings mit Verlusten aus.

Wer­bung

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,14 Prozent auf 49.864,68 Punkte und knüpfte damit an die Stärke der vergangenen Monate an. Dabei habe der Markt von Gewinnen der Technologie- und Immobilienwerte profitiert, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Von der Stärke des Technologiesektors zehrten zudem die Märkte Südkoreas und Taiwans.

Nur leichte Gewinne verzeichneten unterdessen australische Aktien. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) legte um 0,18 Prozent auf 8.595,18 Punkte zu. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf das im dritten Quartal weniger stark als erwartet gestiegene Bruttoinlandsprodukt. Trotzdem hätten die Zahlen Zinserhöhungsbefürchtungen gefördert, da Details wie die robuste heimische Nachfrage von der Stärke der australischen Wirtschaft zeugten.

Dagegen schwächelten chinesische Aktien. Die Experten der Deutschen Bank begründeten dies mit einem nicht-staatlichen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten gefallen sei. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,24 Prozent auf 25.770,43 Punkte, der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor 0,51 Prozent auf 4.531,05 Punkte./mf/jha/