Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: Inditex
Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Inditex
Platz 14: Roche
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roche
Platz 13: RATIONAL
Die kanadische Bank RBC hat RATIONAL mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Rational
Platz 12: Danone
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 4kclip / Shutterstock.com
Platz 11: Zurich
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 490 auf 500 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 10: SMA Solar
Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar nach reduzierten Geschäftszielen von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar
Platz 9: PUMA
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von PUMA nach einem Analystenwechsel von 21 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA
Platz 8: L´Oréal
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oréal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Platz 7: Siemens Energy
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 6: Unilever
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images
Platz 5: Continental
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 4: Ceconomy
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 3: Hannover Rück
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 221 auf 218 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de
Platz 2: Swiss Re
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 128 auf 123 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 1: Allianz
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 325 auf 329 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com, Inked Pixels / Shutterstock.com