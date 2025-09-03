DAX 23.684 +0,4%ESt50 5.324 +0,0%Top 10 Crypto 15,59 -1,0%Dow 45.271 -0,1%Nas 21.498 +1,0%Bitcoin 94.963 -0,9%Euro 1,1655 -0,1%Öl 66,98 -0,6%Gold 3.542 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Apple 865985 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Infineon-Aktie seit Tagen unter Druck: Was den Chiphersteller belastet Infineon-Aktie seit Tagen unter Druck: Was den Chiphersteller belastet
UBS-Favoritenwechsel treibt Airbus auf Rekordhoch, MTU-Aktie fällt ab UBS-Favoritenwechsel treibt Airbus auf Rekordhoch, MTU-Aktie fällt ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
Unilever Aktien-Sparplan
55,02 EUR +0,32 EUR +0,59 %
STU
47,56 GBP -0,06 GBP -0,13 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 133,61 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

UBS AG

Unilever Sell

10:46 Uhr
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
55,02 EUR 0,32 EUR 0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Der Tenor einer Konferenz mit dem Chef des Konsumgüterherstellers sei gleichwohl positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag. Er habe die gemachten Fortschritte im Konzernumbau betont./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Sell

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,20 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
47,66 £		 Abst. Kursziel*:
-13,55%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
47,56 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,37%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,05 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

10:46 Unilever Sell UBS AG
08:01 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Unilever Outperform Bernstein Research
11.08.25 Unilever Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

finanzen.net Jungheinrich-Anlage unter der Lupe MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net August 2025: So schätzen Experten die Jungheinrich-Aktie ein
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsende schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX mit Abgaben
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Jungheinrich AG zu myNews hinzufügen