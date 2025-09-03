Unilever Aktie
Marktkap. 133,61 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Der Tenor einer Konferenz mit dem Chef des Konsumgüterherstellers sei gleichwohl positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag. Er habe die gemachten Fortschritte im Konzernumbau betont./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
41,20 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
47,66 £
|Abst. Kursziel*:
-13,55%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
47,56 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,37%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,05 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|10:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|08:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|08:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|08:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research