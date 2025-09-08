DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,60 -1,3%Dow45.739 +0,5%Nas21.840 +0,2%Bitcoin94.919 -0,3%Euro1,1706 -0,5%Öl66,49 +0,4%Gold3.640 +0,1%
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- Wall Street freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Nach Sturz der Mitte-Rechts-Regierung: Macron ernennt Verteidigungsminister zum neuen Premier Nach Sturz der Mitte-Rechts-Regierung: Macron ernennt Verteidigungsminister zum neuen Premier
09.09.25 20:43 Uhr
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um 0,18 Prozent auf 3.642,37 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.635,85 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 40,94 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (41,36 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,02 Prozent.

Daneben sinkt der Platinpreis um -0,43 Prozent auf 1.376,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.382,50 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 0,48 Prozent auf 1.144,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.139,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,29 Prozent auf 66,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 66,02 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,37 Prozent auf 62,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 62,26 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,65 US-Dollar am Vortag auf 0,65 US-Dollar nach unten (--0,03 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Lebendrindpreis um -2,43 Prozent auf 2,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,68 Prozent auf 4,01 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,03 US-Dollar.

Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,61 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,47 Prozent.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend hinzu. Um 3,90 Prozent auf 293,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 284,70 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar).

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 1,19 Prozent auf 3,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,09 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,94 Prozent auf 0,96 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,95 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Milchpreis um 0,40 Prozent auf 17,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 17,66 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,43 Prozent auf 61,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 61,02 US-Dollar.

Währenddessen wird der Reispreis bei 11,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,35 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Holzpreis kaum. Am Dienstagabend lag der Holzpreis bei 525,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 526,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis