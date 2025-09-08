Streiks im Gespräch

Boeing-Aktie schließt mit Verlust aber über Tagestiefs: Wohl Lösung im Arbeitskampf

10.09.25 22:08 Uhr

Der Flugzeugbauer Boeing geriet an der Börse am Mittwoch unter Druck, konnte seine Verluste aber schlussendlich reduzieren.

Die Aktien von Boeing haben ihr Minus im späten Handel auf eingedämmt und schlossen 0,87 Prozent schwächer bei 227,52 US-Dollar. Im Arbeitskampf mit den Angestellten der Rüstungssparte scheint eine Lösung gefunden. Laut der Gewerkschaft sollen die Gewerkschaftsmitglieder am Freitag über einen Vorschlag abstimmen, der unter anderem Gehaltserhöhungen vorsieht. Wer­bung Wer­bung Anfang August hatten rund 3.200 Beschäftigte der Rüstungssparte die Arbeit niedergelegt. Sie bauen unter anderem Kampfflugzeuge wie die F-15 sowie Raketensysteme in den Bundesstaaten Missouri und Illinois. Die Arbeiter in der Gewerkschaft IAM hatten zuvor ein Angebot von Boeing für einen Vierjahresvertrag abgelehnt. NEW YORK (dpa-AFX Broker)

