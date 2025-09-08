DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.238 +2,0%Euro1,1697 -0,1%Öl67,59 +1,6%Gold3.639 +0,3%
Boeing-Aktie schließt mit Verlust aber über Tagestiefs: Wohl Lösung im Arbeitskampf

10.09.25 22:08 Uhr
Boeing-Aktie an der NYSE dennoch tiefer: Streik-Chaos bei Boeing - Rettet der neue Deal den Konzern? | finanzen.net

Der Flugzeugbauer Boeing geriet an der Börse am Mittwoch unter Druck, konnte seine Verluste aber schlussendlich reduzieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
194,46 EUR -0,64 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien von Boeing haben ihr Minus im späten Handel auf eingedämmt und schlossen 0,87 Prozent schwächer bei 227,52 US-Dollar. Im Arbeitskampf mit den Angestellten der Rüstungssparte scheint eine Lösung gefunden. Laut der Gewerkschaft sollen die Gewerkschaftsmitglieder am Freitag über einen Vorschlag abstimmen, der unter anderem Gehaltserhöhungen vorsieht.

Wer­bung

Anfang August hatten rund 3.200 Beschäftigte der Rüstungssparte die Arbeit niedergelegt. Sie bauen unter anderem Kampfflugzeuge wie die F-15 sowie Raketensysteme in den Bundesstaaten Missouri und Illinois. Die Arbeiter in der Gewerkschaft IAM hatten zuvor ein Angebot von Boeing für einen Vierjahresvertrag abgelehnt.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

