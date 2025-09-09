adidas-Aktie etwas höher: Langfristige Partnerschaft mit AUDI in der Formel 1 gestartet
adidas hat mit AUDIs künftigem Formel-1-Team eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, bei der adidas offizieller Teampartner wird.
Werte in diesem Artikel
Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, wollen beide Unternehmen zusammen eine Kollektion für "Fahrer, Mechaniker und das gesamte Team" entwickeln. Außerdem soll eine "umfassende Fankollektion" für Bekleidung, Schuhe und Accessoires auf den Markt gebracht werden. Die adidas x Audi F1 Kollektion erscheine bereits im Februar, also noch vor dem Audi-Debüt in der Formel Eins, teilte adidas mit.
Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,22 Prozent fester bei 178,50 Euro.
DOW JONES
