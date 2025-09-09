DAX23.767 +0,2%ESt505.389 +0,4%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.986 +0,7%Euro1,1700 -0,1%Öl66,95 +0,6%Gold3.654 +0,8%
adidas-Aktie etwas höher: Langfristige Partnerschaft mit AUDI in der Formel 1 gestartet

10.09.25 12:06 Uhr
adidas-Aktie etwas fester: Mehrjährige Kooperation - adidas wird Partner von AUDI in der Formel 1 | finanzen.net

adidas hat mit AUDIs künftigem Formel-1-Team eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, bei der adidas offizieller Teampartner wird.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
adidas
178,20 EUR -1,15 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
104,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, wollen beide Unternehmen zusammen eine Kollektion für "Fahrer, Mechaniker und das gesamte Team" entwickeln. Außerdem soll eine "umfassende Fankollektion" für Bekleidung, Schuhe und Accessoires auf den Markt gebracht werden. Die adidas x Audi F1 Kollektion erscheine bereits im Februar, also noch vor dem Audi-Debüt in der Formel Eins, teilte adidas mit.

Wer­bung

Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,22 Prozent fester bei 178,50 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

