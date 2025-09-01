Analystenmeinungen

Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von adidas gesenkt, die Papiere jedoch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. JPMorgan setzt adidas unterdessen auf 'Positive Catalyst Watch'.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von adidas zwar nach dem "brutalen Wertverlust" von 250 auf 220 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Grzinic konstatiert bei den Herzogenaurachern am Mittwoch mannigfache Wachstumstreiber. Die Sorgen der Anleger bezüglich einer zu hohen Abhängigkeit von Terrace-Produkten, die sich ihrem Zenit näherten, seien übertrieben. Zugleich sei adidas ein Gewinner mit Blick auf Zölle und Dollar-Schwäche.

JPMorgan setzt adidas auf 'Positive Catalyst Watch'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas nach einem Analystenwechsel zwar von 250 auf 236 Euro gesenkt. Die neu verantwortliche Expertin Wendy Liu ist jedoch optimistisch für den Quartalsbericht Ende Oktober und drückte den Papieren am Mittwoch in ihrem ersten Branchenkommentar daher den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Fundamental stuft sie die Aktien weiter mit "Overweight" ein. Die Resultate des dritten Quartals dürften die Bewertung wieder antreiben, nachdem die Erwartungen im Zuge der Kursschwäche 2025 ausreichend zurechtgerückt worden seien. Auf dem aktuellen Niveau sieht sie ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken.

Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,29 Prozent höher bei 169,50 Euro.

