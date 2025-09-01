DAX23.629 +0,6%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.232 -0,4%Euro1,1658 +0,1%Öl68,92 -0,2%Gold3.540 +0,2%
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an
Profil
Analystenmeinungen

adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv

03.09.25 10:13 Uhr
adidas-Aktie zieht kräftig an: Analystenoptimismus für adidas - Wachstumstreiber überwiegen Sorgen | finanzen.net

Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von adidas gesenkt, die Papiere jedoch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. JPMorgan setzt adidas unterdessen auf 'Positive Catalyst Watch'.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
171,05 EUR 6,25 EUR 3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von adidas zwar nach dem "brutalen Wertverlust" von 250 auf 220 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Grzinic konstatiert bei den Herzogenaurachern am Mittwoch mannigfache Wachstumstreiber. Die Sorgen der Anleger bezüglich einer zu hohen Abhängigkeit von Terrace-Produkten, die sich ihrem Zenit näherten, seien übertrieben. Zugleich sei adidas ein Gewinner mit Blick auf Zölle und Dollar-Schwäche.

JPMorgan setzt adidas auf 'Positive Catalyst Watch'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas nach einem Analystenwechsel zwar von 250 auf 236 Euro gesenkt. Die neu verantwortliche Expertin Wendy Liu ist jedoch optimistisch für den Quartalsbericht Ende Oktober und drückte den Papieren am Mittwoch in ihrem ersten Branchenkommentar daher den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Fundamental stuft sie die Aktien weiter mit "Overweight" ein. Die Resultate des dritten Quartals dürften die Bewertung wieder antreiben, nachdem die Erwartungen im Zuge der Kursschwäche 2025 ausreichend zurechtgerückt worden seien. Auf dem aktuellen Niveau sieht sie ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken.

Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,29 Prozent höher bei 169,50 Euro.

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com, Radu Bercan / Shutterstock.com

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
08:01adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01adidas BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025adidas BuyWarburg Research
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
