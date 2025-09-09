DAX23.627 -0,4%ESt505.359 -0,2%Top 10 Crypto16,00 +4,0%Dow45.529 -0,4%Nas21.996 +0,5%Bitcoin97.269 +2,0%Euro1,1728 +0,1%Öl66,96 +0,7%Gold3.647 +0,6%
Ausschüttung im Fokus

S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: Diese Dividende sieht NortonLifeLock für Aktionäre vor

10.09.25 16:36 Uhr
Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende auszuschütten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
25,20 EUR -0,20 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert NortonLifeLock am 09.09.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,50 USD je Aktie vereinbart. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Alles in allem schüttet NortonLifeLock 313,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die NortonLifeLock-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,10 Prozent gesenkt.

NortonLifeLock-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die NortonLifeLock-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 29,47 USD. Der NortonLifeLock-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,89 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 2,23 Prozent.

Reale Rendite und NortonLifeLock-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von NortonLifeLock via NASDAQ 29,54 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 60,44 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

NortonLifeLock- Dividendenschätzung

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,55 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,85 Prozent abnehmen.

Fundamentaldaten der NortonLifeLock-Aktie

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens NortonLifeLock steht aktuell bei 18,466 Mrd. USD. Das KGV von NortonLifeLock beläuft sich aktuell auf 25,65. Im Jahr 2025 erzielte NortonLifeLock einen Umsatz von 3,935 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

