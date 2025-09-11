DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.431 -0,6%Nas21.849 -0,1%Bitcoin96.826 +1,6%Euro1,1696 -0,1%Öl67,62 +1,6%Gold3.639 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen tiefer -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Wegen US-Handelspolitik

Mexiko plant hohe Zölle auf Importe aus Asien

10.09.25 21:20 Uhr
Mexiko zieht die Zoll-Mauer hoch | finanzen.net

Angesichts der Auswirkungen der US-Handelspolitik auf Mexiko will die mexikanische Regierung die eigene Industrie mit neuen Zöllen schützen.

Importgüter vor allem aus Asien sollen nach dem vorgelegten Plan mit Zöllen von bis zu 50 Prozent belegt werden. Die USA und die Europäische Union (EU) sind davon nicht betroffen.

Wer­bung

Präsidentin Claudia Sheinbaum legte dem Kongress eine Initiative vor, um das Gesetz über Ein- und Ausfuhrsteuern zu ändern. Vorgesehen sind Zölle auf rund 1.500 Waren, darunter Autos, Autoteile, Stahl und Aluminium, aus Ländern, mit denen Mexiko keine Freihandelsabkommen hat. Darunter fallen etwa China, Indien und Russland.

Ziel sei es, angesichts der aktuellen Herausforderungen im internationalen Handel die einheimische Industrie zu stärken und Arbeitsplätze zu schützen, hieß es zur Begründung. Die neuen Zölle betreffen 8,6 Prozent der Gesamteinfuhren Mexikos mit einem Wert von 52 Milliarden US-Dollar (44,4 Mrd. Euro).

MEXIKO-STADT (dpa-AFX)

Bildquellen: Bryan Busovicki / Shutterstock.com, Byelikova Oksana / Shutterstock.com