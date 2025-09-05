DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 ±-0,0%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.976 -0,9%Euro1,1662 ±-0,0%Öl67,14 -0,4%Gold3.533 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an-- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Broadcom-Bilanz voraus 10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Broadcom-Bilanz voraus
Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor US-Arbeitsmarktdaten Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor US-Arbeitsmarktdaten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Medienbericht

Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court

04.09.25 07:36 Uhr
Trump kämpft vor dem Supreme Court um seine Zölle - droht eine Handelswende? | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump hat in der Frage nach den von ihm bestimmten weitreichenden Zöllen auf Importe den Obersten Gerichtshof eingeschaltet.

Seine Regierung reichte beim Supreme Court am Mittwoch (Ortszeit) einen Einspruch sowie einen Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren ein, wie US-Medien, darunter die "New York Times" und der Sender NBC, mit Verweis auf die Gerichtsdokumente berichteten.

Wer­bung

Das beschleunigte Verfahren fordert den US-Gerichtshof auf, bis zum 10. September mitzuteilen, ob er sich der Frage annehmen wird, und dann gegebenenfalls schnell Rechtssicherheit herzustellen.

Der Einspruch bezieht sich nach Angaben des US-Senders NBC News demnach auf Zölle für Produkte aus China sowie einige Waren aus Kanada, China und Mexiko.

Streit um Importzölle

Zuvor hatte ein Berufungsgericht Trump die Befugnis abgesprochen, auf Basis eines Notstandsgesetzes weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Die Gerichtsentscheidung sollte allerdings nicht vor dem 14. Oktober in Kraft treten, was Trump Zeit gab, sie anzufechten. Mindestens bis dahin gelten die Zölle weiter. Trump hat Grund zur Hoffnung, dass die Richterriege des Supreme Court, die in seiner ersten Amtszeit nach rechts rückte, in seinem Sinne entscheidet.

Wer­bung

Für seine weitreichenden Zölle auf viele Produkte aus dem Ausland hatte Trump ein Gesetz von 1977 herangezogen. Dies besagt, dass ein Präsident im Krisenfall Dekrete erlassen kann, ohne dass der Kongress angerufen werden muss. Zölle seien jedoch eine Kernkompetenz des US-Parlaments, hatte das Berufungsgericht verdeutlicht. Die Richter hatten damit zwar in erster Linie Trumps juristische Argumentation moniert, aber auch seiner aggressiven Handelspolitik zunächst einen Dämpfer verpasst.

/juw/DP/stk

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: John Moore/Getty Images, Platt/Getty Images