Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Gold, Öl & Co. aktuell

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,53 Prozent auf 3.645,81 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 3.626,48 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 20:39 Uhr steigt der Silberpreis um 0,61 Prozent auf 41,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 40,91 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.393,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.372,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,53 Prozent.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:33 Uhr zieht der Palladiumpreis um 5,28 Prozent auf 1.177,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.118,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 67,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (66,39 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 1,67 Prozent auf 63,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 62,63 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 1,28 Prozent auf 0,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,65 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Kaffeepreis um 1,62 Prozent auf 3,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,93 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,54 Prozent auf 2,31 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Maispreis um 20:16 Uhr ab. Es geht -0,56 Prozent auf 3,99 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,01 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,47 Prozent auf 3,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 281,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (291,70 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 19:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,32 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,16 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -2,35 Prozent auf 3,03 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,12 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mageres Schwein Preis um 0,57 Prozent auf 0,97 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,96 US-Dollar.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:26 Uhr ab. Es geht -0,34 Prozent auf 17,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,74 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,86 Prozent auf 61,82 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 61,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Holzpreis Verluste. Um 20:29 Uhr fällt der Holzpreis um -1,14 Prozent auf 522,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 529,00 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net