Gold, Öl & Co. aktuell

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

10.09.25 20:43 Uhr
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. | finanzen.net

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.630,07 USD 16,29 USD 0,62%
News
Baumwolle
0,66 USD 0,01 USD 1,28%
News
Bleipreis
1.942,35 USD -3,50 USD -0,18%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,00 EUR -0,25%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,25 EUR -0,35 EUR -0,37%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,03 USD -0,07 USD -2,32%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.638,81 USD 12,33 USD 0,34%
News
Haferpreis
2,97 USD -0,09 USD -3,02%
News
Heizölpreis
61,82 USD 0,53 USD 0,86%
News
Holzpreis
526,50 USD -1,50 USD -0,28%
News
Kaffeepreis
3,99 USD 0,06 USD 1,62%
News
Kakaopreis
5.100,00 GBP 52,00 GBP 1,03%
News
Kohlepreis
93,00 USD -1,00 USD -1,06%
News
Kupferpreis
9.822,40 USD 11,90 USD 0,12%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD 0,01 USD 0,54%
News
Mageres Schwein Preis
0,97 USD 0,01 USD 0,57%
News
Maispreis
3,99 USD -0,02 USD -0,56%
News
Mastrindpreis
3,53 USD 0,02 USD 0,47%
News
Milchpreis
17,68 USD -0,05 USD -0,28%
News
Naphthapreis (European)
559,32 USD 5,00 USD 0,90%
News
Nickelpreis
14.964,00 USD -128,50 USD -0,85%
News
Ölpreis (Brent)
67,62 USD 1,09 USD 1,64%
News
Ölpreis (WTI)
63,78 USD 1,03 USD 1,64%
News
Orangensaftpreis
2,48 USD -0,10 USD -3,82%
News
Palladiumpreis
1.171,50 USD 53,50 USD 4,79%
News
Palmölpreis
4.340,00 MYR -40,00 MYR -0,91%
News
Platinpreis
1.387,00 USD 15,00 USD 1,09%
News
Rapspreis
467,50 EUR 2,75 EUR 0,59%
News
Reispreis
11,25 USD -0,10 USD -0,88%
News
Silberpreis
41,07 USD 0,16 USD 0,39%
News
Sojabohnenmehlpreis
281,00 USD -12,00 USD -4,10%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,00 USD -0,98%
News
Sojabohnenpreis
10,10 USD -0,00 USD -0,02%
News
Super Benzin
1,65 EUR 0,00 EUR 0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
170,50 EUR 0,25 EUR 0,15%
News
Zinkpreis
2.876,90 USD -7,55 USD -0,26%
News
Zinnpreis
34.274,00 USD -335,50 USD -0,97%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,32%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,53 Prozent auf 3.645,81 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 3.626,48 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 20:39 Uhr steigt der Silberpreis um 0,61 Prozent auf 41,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 40,91 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.393,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.372,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,53 Prozent.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:33 Uhr zieht der Palladiumpreis um 5,28 Prozent auf 1.177,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.118,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 67,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (66,39 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 1,67 Prozent auf 63,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 62,63 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 1,28 Prozent auf 0,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,65 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Kaffeepreis um 1,62 Prozent auf 3,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,93 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,54 Prozent auf 2,31 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Maispreis um 20:16 Uhr ab. Es geht -0,56 Prozent auf 3,99 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,01 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,47 Prozent auf 3,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 281,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (291,70 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 19:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,32 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,16 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -2,35 Prozent auf 3,03 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,12 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mageres Schwein Preis um 0,57 Prozent auf 0,97 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,96 US-Dollar.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:26 Uhr ab. Es geht -0,34 Prozent auf 17,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,74 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,86 Prozent auf 61,82 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 61,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Holzpreis Verluste. Um 20:29 Uhr fällt der Holzpreis um -1,14 Prozent auf 522,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 529,00 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

