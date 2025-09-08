DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.536 +0,2%Euro1,1691 -0,2%Öl66,99 +0,7%Gold3.642 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Apple 865985 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DEUTZ 630500 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Oracle, UnitedHealth im Fokus
Top News
Oracle-Aktie explodiert nach starkem KI-Ausblick Oracle-Aktie explodiert nach starkem KI-Ausblick
Webinar mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow Webinar mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
IPO

Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen

10.09.25 07:54 Uhr
Klarna-Börsengang: Ausgabepreis festgelegt - über eine Milliarde US-Dollar erwartet | finanzen.net

Der Bezahldienst Klarna hat bei seinem Börsengang in New York fast 1,4 Milliarden Dollar eingenommen. Der Ausgabepreis lag über der angepeilten Spanne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoftBank Corp.
93,88 EUR 6,39 EUR 7,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Ausgabekurs von 40 Dollar startet das Unternehmen aus Schweden am Mittwoch mit einer Bewertung von gut 15 Milliarden Dollar auf dem Börsenparkett.

Wer­bung

Der Ausgabepreis lag über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg war die Nachfrage deutlich höher als das Angebot. Der Erlös von 1,37 Milliarden Dollar (1,17 Mrd Euro) geht größtenteils an frühe Anteilseigner.

Klarna Group ist vor allem bekannt für das Angebot, Käufe zinsfrei mit Verzögerung bezahlen zu können. In einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 investierte der japanische Konzern SoftBank laut Medienberichten - ausgehend von einer Gesamtbewertung von gut 45 Milliarden Dollar - in das Unternehmen.

Ein Jahr später fiel die Bewertung bei einer Geldspritze demnach auf 6,7 Milliarden Dollar.

/so/DP/zb

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Klarna

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klarna

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Klarna Bank AB, Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoftBank Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung