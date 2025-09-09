Carl Zeiss Meditec-Aktie legt zu: Barclays hat die Bewertung aufgenommen
Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Carl Zeiss Meditec beim Kursziel von 52 Euro mit "Overweight" aufgenommen.
Werte in diesem Artikel
Die Jenaer spielten eine führende Rolle im Bereich Augenheilkunde und Refraktiver Chirurgie, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag in seiner Empfehlung. Die Ergebnisentwicklung habe ihren Boden erreicht, in einer Branchenerholung gebe es eine enorme Hebelwirkung. Denn Carl Zeiss dürfte seine bis 2024 erzielten Marktanteilszuwächse weiter ausbauen. Unwin sieht sich mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025/26 drei Prozent über dem Konsens. Im Optimalfall könnten es gar 14 Prozent sein, so der Experte.
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 4,30 Prozent auf 42,72 Euro zu.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:45 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
LONDON (dpa-AFX)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
