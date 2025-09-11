DAX 23.643 -0,3%ESt50 5.373 -0,3%Top 10 Crypto 16,20 +0,6%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.096 -0,3%Euro 1,1723 -0,1%Öl 66,81 +0,8%Gold 3.647 +0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizinunternehmen hätten sich seit Jahresbeginn überwiegend mau entwickelt, und das Geschäftsumfeld bleibe schwierig, schrieb David Adlington in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er verwies auf China sowie die Belastungen durch die US-Zölle und die Dollarschwäche. Gespräche mit Investoren hätten gezeigt, dass Schnäppchenjäger nun eher im Pharma- als im Medizintechnikbereich unterwegs seien. Fresenius bleibt in letzterem Bereich Adlingtons bevorzugter Titel. Dagegen bleibt der Experte für Carl Zeiss Meditec vorsichtig und sieht Risiken für die Konsensschätzungen für 2026./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 21:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
42,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
42,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

11:46 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
21.08.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
21.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

