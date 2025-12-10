Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,82 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Richard Felton am Donnerstag. Der Ausblick liege beim operativen Ergebnis aber marginal darunter./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Buy
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,26 €
|Abst. Kursziel*:
45,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,37%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|12:26
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:31
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
