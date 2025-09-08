DAX23.751 +0,1%ESt505.382 +0,2%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl67,01 +0,7%Gold3.645 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Skeptischere Bewertung

HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet

10.09.25 10:06 Uhr
HelloFresh-Aktie fällt nach skeptischem Analystenkommentar | finanzen.net

Aktien von HelloFresh sind nach einer skeptischeren Bewertung von Morgan Stanley am Mittwochmorgen zunächst um 5 Prozent gefallen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
7,91 EUR -0,09 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Es fanden sich jedoch schnell wieder einige Käufer für die Papiere des Kochboxenanbieters und der Kursverlust schmolz auf zuletzt 3,38 Prozent bei 7,77 Euro zusammen. An der 21-Tage-Linie wurde die Erholung wieder ausgebremst.

Wer­bung

Morgan Stanley hat das Kursziel für HelloFresh von 11 auf 9 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Die Experten sammelten in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse die besten Ideen aus der europäischen Internet- und Medienbranche. Im Bereich E-Commerce, in dem sie auch HelloFresh ansiedeln, setzen sie vor allem auf Allegro.eu.

Bei HelloFresh machen sich die Experten derweil verstärkt Sorgen über Konkurrenz für die Ready-to-Eat Marke Factor in den USA. Die Entwicklung der Profitabilität dürfte dort moderater ausfallen als gedacht. Die Experten kappten ihre Prognose für das operative Konzernergebnis.

Aktien von HelloFresh gehören mit ihrem Verlust von einem Drittel 2025 zu den schwächsten Werten im MDAX. Der kleinere Index-Bruder des DAX hat im laufenden Jahr um 19 Prozent zugelegt./ag/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HelloFresh SE

Nachrichten zu HelloFresh

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
09.09.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
04.09.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.08.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025HelloFresh BuyWarburg Research
15.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025HelloFresh BuyWarburg Research
13.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
04.09.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
15.08.2025HelloFresh NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen