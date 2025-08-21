HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
HelloFresh ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand fündig geworden.
Werte in diesem Artikel
Fabien Simon soll den Posten zum 15. September übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Er folgt auf Christian Gärtner, der im Juni seinen Weggang angekündigt hatte. Zuletzt war er Vorstandsvorsitzender bei JDE Peet's, einem weltweit führenden Unternehmen für Kaffee und Tee mit Sitz in Amsterdam.
Am Montag gewinnen die Papiere von HelloFresh via XETRA zeitweise 2,36 Prozent auf 8,31 Euro.
/nas/stk
BERLIN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HelloFresh News
Bildquellen: HelloFresh SE
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.2024
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen