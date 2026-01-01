GNW-News: NUNC Capital steigt bei dem Hightech-Start-up AnGard Microwave ein, um Europas Hochleistungs-Mikrowellenkapazitäten zu stärken

^AMSTERDAM, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NUNC Capital hat im Rahmen der

Startkapitalrunde eine strategische Minderheitsbeteiligung an AnGard Microwave

Wer­bung Wer­bung

erworben, um die nächste Wachstums- und Entwicklungsphase des Unternehmens zu

unterstützen. Mit dieser Investition wird NUNC Teil des Gründungsteams von

AnGard sowie der bestehenden Anteilseigner TNO und der Universität Twente. Durch

das Engagement schließt sich NUNC einem starken niederländischen Forschungs- und

Verteidigungsinnovationsökosystem an, um die Entwicklung und den Einsatz von

Hochleistungs-Mikrowellentechnologie für Verteidigungsanwendungen zu

Wer­bung Wer­bung

beschleunigen.

AnGard entwickelt Hochleistungsmikrowellen-Gegenrobotersysteme auf Basis

gerichteter Energie, die darauf ausgelegt sind, eine Vielzahl autonomer und

robotergestützter Bedrohungen zu neutralisieren. Die Technologien sind so

konzipiert, dass sie elektronische Systeme ohne physische Einwirkung stören,

deaktivieren oder beeinträchtigen können. Dadurch eignen sie sich sowohl für

Verteidigungs- als auch für Sicherheitsanwendungen, einschließlich des Schutzes

Wer­bung Wer­bung

militärischer Anlagen, kritischer Infrastruktur und sensibler Standorte.

Die Investition unterstreicht den langfristigen Fokus von NUNC Capital,

Verteidigungsfähigkeiten durch Technologien aufzubauen, die operativ relevant,

technisch glaubwürdig und auf reale Beschaffungsbedarfe abgestimmt sind.

?Hochleistungsmikrowellen sind eine unverzichtbare Technologie im Verteidigungs-

und Sicherheitsbereich", erklärte Bram Oostvogel, Gründungspartner von NUNC

Capital.?Wir haben uns bereits früh mit dieser Technologie beschäftigt - zu

einem Zeitpunkt, als die Technologie zwar großes Potenzial hatte, der Markt und

die Budgets jedoch noch nicht dafür bereit waren. Diese Erfahrung hat unsere

heutige Investitions- und Entwicklungsstrategie geprägt. Mit AnGard geben der

richtige Zeitpunkt, starke Partnerschaften und die heutigen operativen

Rahmenbedingungen dieser Technologie nun echten Rückenwind."

Zwischen 2015 und 2018 war NUNC über sein früheres Unternehmen Dronatec an der

Entwicklung hochleistungsmikrowellenbasierter Systeme zur Abwehr unbemannter

Fluggeräte beteiligt. Obwohl sich die Technologie als wirksam erwies und großes

internationales Interesse hervorrief, verhinderten die damaligen

Verteidigungsbudgets und Beschaffungsstrukturen eine großflächige Einführung.

Die in dieser Phase gewonnenen Erkenntnisse fließen nun direkt in den Ansatz von

NUNC für AnGard ein - insbesondere mit Blick auf Marktreife, die Abstimmung mit

relevanten Stakeholdern und die industrielle Zusammenarbeit.

AnGard ist bereit für die nächste Wachstumsphase. Durch seine Aktionäre und

Partnerschaften ist das Unternehmen eng in die niederländische Verteidigungs-

und Forschungslandschaft eingebunden und stellt so eine enge Verzahnung von

angewandter Forschung, Systementwicklung, Tests und Validierung sicher. NUNC

bringt umfassende Erfahrung in der Skalierung von Verteidigungsunternehmen, im

Zugang zu internationalen Märkten sowie langfristiges Kapital ein, das klar auf

den operativen Einsatz und nicht auf experimentelle Vorhaben ausgerichtet ist.

?Mit NUNC Capital gewinnt AnGard einen starken strategischen Partner", so

Jasmine Sharifa Szimanneck, Mitgründerin und CEO von AnGard Microwave.?Diese

Partnerschaft schafft die Grundlage, unsere Wachstumsziele zu erreichen und den

Weg in den operativen Einsatz deutlich zu beschleunigen. NUNC unterstützt unsere

Mission aktiv, unsere gerichteten Hochleistungsmikrowellen-Gegenrobotersysteme

auf den Markt zu bringen, um kritische Infrastrukturen und die Gesellschaft in

ganz Europa sowie bei Verbündeten vor der sich rasant entwickelnden Bedrohung

durch bewaffnete Robotersysteme zu schützen."

?Die Hochleistungsmikrowellentechnologie von AnGard deckt einen echten und

wachsenden operativen Bedarf ab", ergänzte Frank van Vliet, leitender

Wissenschaftler bei TNO.?Die Weiterentwicklung dieser Systeme ist für moderne

Verteidigungs- und Sicherheitsoperationen von zentraler Bedeutung. Wir sind

überzeugt, dass AnGard sowohl bei der Fähigkeitenentwicklung als auch bei der

zügigen Einführung eine entscheidende Rolle spielen wird."

Die Investition spiegelt die umfassenderen Veränderungen in der Verteidigungs-

und Sicherheitslandschaft wider. Fähigkeiten zur gezielten

Energieeinsatzsteuerung und zur Bekämpfung autonomer Systeme haben sich von

experimentellen Konzepten zu dringenden operativen Anforderungen entwickelt -

getrieben durch aktuelle Konflikte, die rasche Verbreitung unbemannter und

robotergestützter Systeme sowie den steigenden Bedarf an Schutz für Streitkräfte

und Sicherung kritischer Infrastrukturen und sensibler Bereiche. NUNC Capital

wird eng mit AnGard, TNO und der Universität Twente zusammenarbeiten, um die

weitere Systementwicklung, Tests und die internationale Markteinführung zu

unterstützen.

Über NUNC Capital

NUNC Capital wurde 2013 gegründet und ist eine private Investmentgesellschaft,

die sich auf den Aufbau und die Skalierung von

Verteidigungstechnologieunternehmen spezialisiert hat, um die operative

Kapazität der NATO und der alliierten Streitkräfte zu stärken. NUNC Capital

erwirbt, entwickelt und skaliert Verteidigungsunternehmen der nächsten

Generation. Durch seine drei strategischen Säulen - NUNC Ventures, NUNC

Platforms und NUNC Services - vereint NUNC Capital strategische Akquisitionen,

Partnerlizenzen und eigenständige Entwicklungen unter einer Mission: die

Beschleunigung von Innovationen für operative Effizienz.

Medienkontakt: Esmée Trimbos

Head of Marketing & Communications

Telefon: +31 (0)88 532 23 410

E-Mail: press@nunccapital.com

Website: www.nunccapital.com

Â°