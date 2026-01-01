GNW-News: NUNC Capital steigt bei dem Hightech-Start-up AnGard Microwave ein, um Europas Hochleistungs-Mikrowellenkapazitäten zu stärken
^AMSTERDAM, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NUNC Capital hat im Rahmen der
Startkapitalrunde eine strategische Minderheitsbeteiligung an AnGard Microwave
erworben, um die nächste Wachstums- und Entwicklungsphase des Unternehmens zu
unterstützen. Mit dieser Investition wird NUNC Teil des Gründungsteams von
AnGard sowie der bestehenden Anteilseigner TNO und der Universität Twente. Durch
das Engagement schließt sich NUNC einem starken niederländischen Forschungs- und
Verteidigungsinnovationsökosystem an, um die Entwicklung und den Einsatz von
Hochleistungs-Mikrowellentechnologie für Verteidigungsanwendungen zu
beschleunigen.
AnGard entwickelt Hochleistungsmikrowellen-Gegenrobotersysteme auf Basis
gerichteter Energie, die darauf ausgelegt sind, eine Vielzahl autonomer und
robotergestützter Bedrohungen zu neutralisieren. Die Technologien sind so
konzipiert, dass sie elektronische Systeme ohne physische Einwirkung stören,
deaktivieren oder beeinträchtigen können. Dadurch eignen sie sich sowohl für
Verteidigungs- als auch für Sicherheitsanwendungen, einschließlich des Schutzes
militärischer Anlagen, kritischer Infrastruktur und sensibler Standorte.
Die Investition unterstreicht den langfristigen Fokus von NUNC Capital,
Verteidigungsfähigkeiten durch Technologien aufzubauen, die operativ relevant,
technisch glaubwürdig und auf reale Beschaffungsbedarfe abgestimmt sind.
?Hochleistungsmikrowellen sind eine unverzichtbare Technologie im Verteidigungs-
und Sicherheitsbereich", erklärte Bram Oostvogel, Gründungspartner von NUNC
Capital.?Wir haben uns bereits früh mit dieser Technologie beschäftigt - zu
einem Zeitpunkt, als die Technologie zwar großes Potenzial hatte, der Markt und
die Budgets jedoch noch nicht dafür bereit waren. Diese Erfahrung hat unsere
heutige Investitions- und Entwicklungsstrategie geprägt. Mit AnGard geben der
richtige Zeitpunkt, starke Partnerschaften und die heutigen operativen
Rahmenbedingungen dieser Technologie nun echten Rückenwind."
Zwischen 2015 und 2018 war NUNC über sein früheres Unternehmen Dronatec an der
Entwicklung hochleistungsmikrowellenbasierter Systeme zur Abwehr unbemannter
Fluggeräte beteiligt. Obwohl sich die Technologie als wirksam erwies und großes
internationales Interesse hervorrief, verhinderten die damaligen
Verteidigungsbudgets und Beschaffungsstrukturen eine großflächige Einführung.
Die in dieser Phase gewonnenen Erkenntnisse fließen nun direkt in den Ansatz von
NUNC für AnGard ein - insbesondere mit Blick auf Marktreife, die Abstimmung mit
relevanten Stakeholdern und die industrielle Zusammenarbeit.
AnGard ist bereit für die nächste Wachstumsphase. Durch seine Aktionäre und
Partnerschaften ist das Unternehmen eng in die niederländische Verteidigungs-
und Forschungslandschaft eingebunden und stellt so eine enge Verzahnung von
angewandter Forschung, Systementwicklung, Tests und Validierung sicher. NUNC
bringt umfassende Erfahrung in der Skalierung von Verteidigungsunternehmen, im
Zugang zu internationalen Märkten sowie langfristiges Kapital ein, das klar auf
den operativen Einsatz und nicht auf experimentelle Vorhaben ausgerichtet ist.
?Mit NUNC Capital gewinnt AnGard einen starken strategischen Partner", so
Jasmine Sharifa Szimanneck, Mitgründerin und CEO von AnGard Microwave.?Diese
Partnerschaft schafft die Grundlage, unsere Wachstumsziele zu erreichen und den
Weg in den operativen Einsatz deutlich zu beschleunigen. NUNC unterstützt unsere
Mission aktiv, unsere gerichteten Hochleistungsmikrowellen-Gegenrobotersysteme
auf den Markt zu bringen, um kritische Infrastrukturen und die Gesellschaft in
ganz Europa sowie bei Verbündeten vor der sich rasant entwickelnden Bedrohung
durch bewaffnete Robotersysteme zu schützen."
?Die Hochleistungsmikrowellentechnologie von AnGard deckt einen echten und
wachsenden operativen Bedarf ab", ergänzte Frank van Vliet, leitender
Wissenschaftler bei TNO.?Die Weiterentwicklung dieser Systeme ist für moderne
Verteidigungs- und Sicherheitsoperationen von zentraler Bedeutung. Wir sind
überzeugt, dass AnGard sowohl bei der Fähigkeitenentwicklung als auch bei der
zügigen Einführung eine entscheidende Rolle spielen wird."
Die Investition spiegelt die umfassenderen Veränderungen in der Verteidigungs-
und Sicherheitslandschaft wider. Fähigkeiten zur gezielten
Energieeinsatzsteuerung und zur Bekämpfung autonomer Systeme haben sich von
experimentellen Konzepten zu dringenden operativen Anforderungen entwickelt -
getrieben durch aktuelle Konflikte, die rasche Verbreitung unbemannter und
robotergestützter Systeme sowie den steigenden Bedarf an Schutz für Streitkräfte
und Sicherung kritischer Infrastrukturen und sensibler Bereiche. NUNC Capital
wird eng mit AnGard, TNO und der Universität Twente zusammenarbeiten, um die
weitere Systementwicklung, Tests und die internationale Markteinführung zu
unterstützen.
Über NUNC Capital
NUNC Capital wurde 2013 gegründet und ist eine private Investmentgesellschaft,
die sich auf den Aufbau und die Skalierung von
Verteidigungstechnologieunternehmen spezialisiert hat, um die operative
Kapazität der NATO und der alliierten Streitkräfte zu stärken. NUNC Capital
erwirbt, entwickelt und skaliert Verteidigungsunternehmen der nächsten
Generation. Durch seine drei strategischen Säulen - NUNC Ventures, NUNC
Platforms und NUNC Services - vereint NUNC Capital strategische Akquisitionen,
Partnerlizenzen und eigenständige Entwicklungen unter einer Mission: die
Beschleunigung von Innovationen für operative Effizienz.
Medienkontakt: Esmée Trimbos
Head of Marketing & Communications
Telefon: +31 (0)88 532 23 410
E-Mail: press@nunccapital.com
Website: www.nunccapital.com
