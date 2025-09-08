DAX23.673 +0,2%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,00 +1,3%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.060 -0,3%Euro1,1722 +0,2%Öl66,27 -2,0%Gold3.627 -0,4%
Nach EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- Wall Street höher erwartet -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Keine Überraschung von der EZB: Zentralbank pausiert Zinssenkungen weiterhin
DAX auch nach EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Mehrheitsübernahme

Ceconomy-Aktie in Grün: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme der Offerte von JD.com

11.09.25 14:03 Uhr
Ceconomy-Aktie gewinnt: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen, das Angebot von JD.com anzunehmen | finanzen.net

Der Elektronik-Fachhändler Ceconomy befürwortet weiterhin seine Mehrheitsübernahme durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceconomy St.
4,41 EUR 0,01 EUR 0,11%
freenet AG
27,78 EUR 0,00 EUR 0,00%
JD.com Inc (spons. ADRs)
28,50 EUR -0,20 EUR -0,70%
In einer gemeinsam veröffentlichten Stellungnahme empfahlen Vorstand und Aufsichtsrat der MediaMarkt- und Saturn-Mutter am Donnerstag ihren Aktionären, das Kaufangebot für ihre Aktien anzunehmen. Die Offerte von 4,60 Euro in bar pro Ceconomy-Titel halten beide Gremien für "fair und angemessen", wie es hieß.

"Nach sorgfältiger Prüfung aller finanziellen und strategischen Aspekte bekräftigen wir unsere Überzeugung, dass die Partnerschaft und das Angebot im besten Interesse von Ceconomy, seinen Mitarbeitenden und auch seinen Aktionärinnen und Aktionären sind", ließ sich Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner in der Mitteilung zitieren. JD.com sei "der richtige Partner zur richtigen Zeit".

Christoph Vilanek, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Ceconomy, zeigte sich überzeugt, dass die Offerte "unseren Aktionärinnen und Aktionären eine faire und attraktive Möglichkeit bietet, kurzfristig erheblichen Wert zu realisieren." Zugleich werde die langfristige Wachstums- und Transformationsstrategie von Ceconomy gestärkt.

JD.com hatte Ende Juli sein Kaufangebot unterbreitet, das Ceconomy mit insgesamt vier Milliarden Euro bewertet. Die Annahmefrist läuft noch bis zum 10. November. Die vier Ankeraktionäre Haniel, Beisheim, freenet und Convergenta haben früheren Angaben zufolge verbindliche Zusagen für insgesamt rund 32 Prozent des Aktienkapitals unterzeichnet. Der bisher größte Aktionär, die Beteiligungsgesellschaft Convergenta der Gründerfamilie Kellerhals, will demnach einen Anteil von rund 25,4 Prozent behalten.

Eine Mindestannahmeschwelle ist in dem Angebot nicht vorgesehen. Die gebotenen 4,60 Euro liegen über dem aktuellen Kurs: Das im SDAX gelistete Ceconomy-Papier kostete zuletzt 4,44 Euro und liegt damit 0,11 Prozent im Plus. Die JD.com-Aktie notiert im vorbörslihcen NASDAQ-Handel derweil 0,24 Prozent höher bei 33,40 US-Dollar.

/tav/stw/jha/

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: CECONOMY, Piotr Swat / Shutterstock.com

