RTL-Aktie steigt: Stefan Raab plant drei TV-Auftritte in einer Woche
Die neue Show von Stefan Raab soll in der kommenden Woche noch häufiger als bislang angekündigt zu sehen sein.
Werte in diesem Artikel
Der Entertainer teilte auf Instagram mit, nicht nur am Dienstag und Mittwoch, sondern auch am Donnerstag um 20.15 auf Sendung gehen zu wollen. "Langsam wird die Woche, ne!?", sagt er in einem am Abend veröffentlichten Beitrag in dem Netzwerk. Darunter ist zu lesen: "Also, noch mal zum Mitschreiben: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag!"
Eine Stimme aus dem Off sagt: "Wenn der Chef mehr Sendezeit wünscht, bekommt er die auch." Die neue Sendung heißt "Die Stefan Raab Show" und ist nach Angaben von Raab und RTL auf dem Sender sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.
In den vergangenen Tagen hatte der 58-jährige Raab auf seinem Instagram-Account bereits mehrere schwarze Kacheln gepostet und diese mit rätselhaften Kommentaren versehen - etwa mit ".182.012" oder "+-*:".
Via XETRA notiert die RTL-Aktie zeitweise 0,43 Prozent höher bei 35,30 Euro.
/cco/DP/nas
KÖLN (dpa-AFX)
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
