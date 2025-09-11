Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Hold in jüngster Analyse

Bewertung im Fokus

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett.

Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:12 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 528,40 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 8,21 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.251 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 9,6 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.