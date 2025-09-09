Fraport-Aktie steigt: Frankfurter Flughafen verzeichnet im August Passagierplus
Der Frankfurter Flughafen hat im August wegen des Reiseaufkommens in den Sommerferien einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen verzeichnet.
Werte in diesem Artikel
Rund 6,3 Millionen Menschen reisten im vergangenen Monat über den Rhein-Main-Airport, das war ein Zuwachs von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Die Nachfrage stieg unter anderem nach Flügen in klassische Urlaubsregionen wie Italien, Griechenland, und Frankreich. Auf der Langstrecke profitierten insbesondere Länder im Nahen Osten durch die Wiederaufnahme des Flugverkehrs in diese Region, etwa in den Libanon und nach Israel. Eine sehr starke Nachfrage verzeichneten auch die Urlaubsländer Sri Lanka und Thailand.
Das Cargo-Volumen stieg im vergangenen Monat um 1,0 Prozent auf 174.388 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 42.946 Starts und Landungen. Das entsprach einem Zuwachs von 6,4 Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,6 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein Plus von 2,9 Prozent.
Die internationalen Beteiligungsflughäfen erzielten allesamt Zuwächse. So verzeichneten die 14 griechischen Fraport-Flughäfen insgesamt 6,8 Millionen Fluggäste, das entsprach einem Plus von 4,0 Prozent. Die Passagierzahlen am türkischen Flughafen Antalya stiegen um 3,2 Prozent auf rund 6,0 Millionen. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre begrüßten mit 1,2 Millionen Passagiere fast doppelt so viele wie im Vorjahr, dies war jedoch den massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre im Vorjahresmonat geschuldet. Der dortige Flughafen musste in der Folge für mehrere Monate geschlossen werden.
Via XETRA gewinnen Fraport-Aktien am Donnerstag zwischenzeitlich 0,76 Prozent auf 73,30 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fraport News
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fraport AG
Analysen zu Fraport AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.2025
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen