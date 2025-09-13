DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 ±-0,0%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.301 -0,1%Euro1,1731 ±-0,0%Öl65,85 -0,7%Gold3.649 +0,4%
BIP

Britische Wirtschaft stagniert wie erwartet

12.09.25 08:21 Uhr
Großbritanniens Wirtschaft tritt auf der Stelle | finanzen.net

Die britische Wirtschaft hat zu Beginn des dritten Quartals an Fahrt verloren und ist im Juli auf der Stelle getreten.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im Vergleich zum Vormonat stagniert, teilte das nationale Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Juni war das Bruttoinlandsprodukt im Monatsvergleich noch um 0,4 Prozent gestiegen.

Ein Grund für die schwächere Entwicklung ist ein deutlicher Rückgang der Industrieproduktion. Diese fiel im Monatsvergleich um 0,9 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Im Vormonat Juni war sie noch um 0,7 Prozent gestiegen. Analysten wurden von der schwachen Industrieproduktion überrascht. Sie hatten mit einer Stagnation gerechnet.

/jkr/men

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: IR Stone / Shutterstock.com, Chris Loneragan / Shutterstock.com