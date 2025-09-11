Clara Technologies-Aktie nach Kurssprung rot: Kommt der Quantencomputing-Hype zurück?
Für die Anleger der Clara Technologies-Aktie geht die aufregende Achterbahnfahrt weiter - auf eine drastische Kursexplosion folgen erneut Verluste.
Werte in diesem Artikel
• Clara Technologies-Aktie legt deutlich zu
• Schöpfen Investoren Hoffnung?
• Quantencomputing-Fantasie in Frage gestellt
Clara Technologies scheint es womöglich zu gelingen, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Zuvor hatte der Rückzug bei der Quantenstrategie für starke Verunsicherung gesorgt.
Enttäuschung folgt auf Euphorie
Ende Juni machte der kanadische Softwarehersteller mit kräftigen Kursgewinnen von sich reden. Die Clara Technologies-Aktie konnte dank dem hauseigenen Produkt "Sales Buddi" vom derzeitigen KI- und Quantencomputer-Hype profitieren - zwei Trendthemen des Jahres. Das Unternehmen habe einen proprietären, Quanten- und KI-gestützten digitalen Verkaufscoach entwickelt, der die Leistung von Verkaufsteams revolutioniert, hieß es in einer Investorenpräsentation im Juni. Infolgedessen konnte der Kurs der Clara Technologies-Aktie in wenigen Monaten von einem Pennystock bis auf ein Hoch von 16,03 CAD klettern und brachte zeitweise über 2.000 Prozent Gewinn.
Doch die Ernüchterung folgte rasch. Schon Mitte Juli musste Clara Tech auf Druck der Börsenaufsicht klarstellen, dass die App aktuell kein Quantencomputing nutzt, sondern nur auf klassischem Machine Learning basiert. Mit der zerplatzen Quantenfantasie rauschte die Aktie nach unten.
Eine weitere Belastung war eine überraschende Kapitalmaßnahme im Juli. Clara Technologies warf etwa sechs Millionen neue Aktien samt Gratis-Optionsscheinen auf den Markt. Für Altaktionäre bedeutete dies eine erhebliche Verwässerung ihrer Anteile.
Aktie mit starken Bewegungen, obwohl Nachrichten Mangelware sind
Obwohl es zuletzt um Clara Technologies sehr ruhig geworden war, konnte sich der Titel nun wieder kräftig erholen. Am Mittwoch zog die Clara Technologies-Anteilsscheine in Toronto um 74,17 Prozent auf 2,09 US-Dollar kräftig an. Auf Sicht von fünf Tagen beläuft sich das Minus damit nur noch auf 5,00 Prozent. Ob die jüngste Erholung jedoch nachhaltig ist, muss sich erst noch zeigen. Am Donnerstag ging es dagegen letztlich um 6,70 Prozent abwärts auf 1,95 CAD.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Clara Technologies News
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com, mantinov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Clara Technologies
Analysen zu Clara Technologies
Keine Analysen gefunden.