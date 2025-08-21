DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,16 +2,3%Dow46.097 +1,3%Nas22.045 +0,7%Bitcoin97.375 ±-0,0%Euro1,1736 +0,3%Öl66,32 -1,9%Gold3.633 -0,2%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes auf Rekordhochs -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW im Fokus
Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin
Webinar: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow
Kursauftakt

Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin

11.09.25 20:35 Uhr
Figure-Aktie mit IPO: NASDAQ-Start zieht kryptoaffine Anleger an | finanzen.net

Der Blockchain-Kreditgeber Figure startet mit viel Schwung an der Börse und trifft den Nerv einer Krypto-affinen Anlegerschaft.

• Erfolgreicher Börsenstart im Krypto- und Fintech-Sektor
• Geschäftsmodell setzt auf Blockchain für schnellere Kredite
• Positive Gewinnentwicklung sorgt für zusätzliches Vertrauen

Gelungener Handelsstart an der NASDAQ

Die Aktie des New Yorker Blockchain-Kreditgebers Figure startete am Donnerstag an der NASDAQ unter dem Ticker FIGR in den Handel. Beim Börsengang hatte das Unternehmen 31,5 Millionen Aktien zu je 25 US-Dollar platziert - über der zuvor angehobenen Preisspanne von 20 bis 22 US-Dollar. Insgesamt flossen 787,5 Millionen US-Dollar an Figure und bestehende Investoren, wodurch das Unternehmen mit 5,29 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Das deutliche Interesse am Börsengang zeigt die Zuversicht der Anleger in Krypto-nahe Geschäftsmodelle. Die Emission wurde von Goldman Sachs, Jefferies und Bank of America Securities begleitet. Der Erstkurs lag bei 36,00 US-Dollar und damit 44 Prozent über dem Ausgabepreis. Später notiert die Aktie zeitweise noch bei 31,89 US-Dollar und damit 27,55 Prozent höher.

Schnellere Immobilienkredite durch Blockchain

Figure wurde 2018 von Mike Cagney, dem früheren CEO von SoFi Technologies, gegründet. Das Unternehmen nutzt eine eigene Blockchain-Plattform, um Kreditgeber und Kreditnehmer im Immobilienbereich direkt zu verbinden. Laut IPO-Unterlagen können Home-Equity-Kredite innerhalb von nur zehn Tagen abgewickelt werden, während traditionelle Banken im Schnitt 42 Tage benötigen.

Neben der schnellen Kreditvergabe bietet Figure auch Krypto-gestützte Finanzierungen und betreibt eine eigene digitale Handelsplattform. Bislang wurden nach Unternehmensangaben bereits mehr als 16 Milliarden US-Dollar an Krediten über das System finanziert.

Klare Wachstumsstrategie und Gewinnzone erreicht

Finanziell zeigt sich Figure gut aufgestellt. Für die ersten sechs Monate bis Ende Juni 2025 meldete das Unternehmen Umsätze von 190,6 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 29,1 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 15,6 Millionen US-Dollar angefallen. Gründer Mike Cagney behält über Class-B-Aktien mit zehnfachen Stimmrechten rund 68,6 Prozent der Stimmrechte und sichert damit die langfristige strategische Ausrichtung.

Rückenwind für den Krypto-Sektor

Das Börsendebüt von Figure fällt in eine Phase zunehmender Akzeptanz digitaler Vermögenswerte. Ein pro-krypto-freundliches politisches Klima in den USA, wachsende Unternehmensinvestitionen und frische Mittel aus Krypto-ETFs geben der Branche Auftrieb.

Mit seiner Kombination aus Blockchain-Technologie, Immobilienfinanzierung und Krypto-Dienstleistungen könnte sich Figure als aussichtsreicher Wachstumswert im Schnittfeld von Finanz- und Technologiebranche positionieren.

Redaktion finanzen.net

