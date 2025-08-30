Verteidigungssektor

Das Geschäft um Militärdrohnen könnte nach Einschätzung von Rheinmetall-CEO Armin Papperger die größte Blase im Verteidigungssektor sein.

Er sei persönlich nicht davon überzeugt, dass das sogenannte UAV-Geschäft so groß ist wie viele Leute denken würden, sagte Papperger in einem Interview auf der Messe Defence and Security Equipment International in London. "Ich glaube, dass das UAV-Geschäft eine große Blase sein könnte."

UAV ist die Abkürzung für Unmanned Aerial Vehicle (Drohnen). Papperger ist möglicherweise die erste bekannte Persönlichkeit in der Verteidigungsindustrie, die die Grundlagen dieses schnell wachsenden Marktes in Frage stellt. Drohnen haben sich zu einem entscheidenden Bestandteil des Krieges in der Ukraine entwickelt. Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin, Anduril und eine Reihe von Startups produzieren sie entweder bereits oder kündigen ehrgeizige Pläne dazu an.

Regierungen haben laut Papperger bisher noch nicht genügend Verträge mit Rheinmetall unterzeichnet, um davon ausgehen zu können, dass der Umsatz mit Drohnen bis 2030 die Marke von 1 Milliarde Euro erreichen werde, wie der Manager zuvor angedeutet hatte. Rheinmetall rechne in diesem Jahr mit einem Umsatz von 120 Millionen bis 140 Millionen Euro mit Drohnen. Interne Simulationen zeigten, dass dieses Ziel noch erreichbar sei, so der Manager.

Kurzstrecken-Drohnen seien so günstig zu kaufen, dass ein Unternehmen sie in großen Stückzahlen herstellen müsse, um rentabel zu sein, ergänzte Papperger. Die Preise für UAVs würden immer weiter sinken, und die meisten Kurzstreckendrohnen kosteten mittlerweile etwa 1.000 Euro pro Stück. Der Preis für Langstreckendrohnen sei ebenfalls auf etwa 2.500 Euro pro Stück gefallen, ergänzte er. Gleichzeitig verbessere sich die Technologie zur Bekämpfung von UAVs rasch, wodurch deren Wirksamkeit abnehme.

Die Rheinmetall-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,05 Prozent höher bei 1.881,50 Euro. Für die Branchenkolleegen RENK und HENSOLDT geht es derweil abwärts. RENK verlor zuletzt 0,45 Prozent auf 70,58 Euro, während HENSOLDT um 3,02 Prozent nachgab auf 93,00 Euro.

